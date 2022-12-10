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عماد الدهماني مدربا للخمس وسط تصاعد وتيره تغيير المدربين في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 10 ديسمبر 2022, 02:42 مساء
عماد الدهماني مدربا للخمس وسط تصاعد وتيره تغيير المدربين في الدوري الليبي
عماد الدهماني. (فيسبوك)
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تعاقدت إدارة نادي الخمس مع المدرب الوطني عماد الدهماني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السلبية للفريق هذا الموسم، وتواجده في ذيل المجموعة الثانية برصيد نقطتين من 6 جولات بواقع 4 خسائر و2 تعادل.

الطاقم الفني الجديد يتكون من المدرب عماد الدهماني، ومساعده يوسف السليني، ومدرب الحراس ظافر ميدان.

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ومؤخرًا تعاقدت إدارة نادي الأولمبي بالزاوية مع المدرب التونسي شاكر مفتاح لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كما تعاقدت أيضًا مع مدرب حراس المرمى المصري محمد شبانة لينضم إلى الجهاز الفني، لتتواصل لعبة الكراسي الموسيقية في تغيير مراكز المدربين.

وسبق أن قدم مدرب نادي الصقور صالح رحيل اعتذارًا عن عدم مواصلة تدريب الفريق والاستمرار معه بقية الموسم الجاري، ليكون سادس مدرب يغادر بطولة الدوري الممتاز، ليخلفه المدرب الوطني المخضرم عبدالحفيظ أربيش.

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