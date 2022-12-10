الأولمبي يلتقي المحلة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وتبثها قناة الوسط «WTV»، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتجرى المباراة على ملعب أبوسليم، وتجمع المحلة سابع المجموعة الثانية بـ4 نقاط مع الأولمبي سادس المجموعة بـ7 نقاط.

بقية المباريات

وفي بقية مباريات الجولة السابعة، يشهد غدًا الأحد أربع مباريات، على ملعب الجميل الأهلي طرابلس ثالث المجموعة الثانية بـ10 نقاط ويلتقي فريق الخمس عاشر المجموعة بنقطتين.

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وعلى ملعب مصراتة أساريا رابع المجموعة الثانية بـ8 نقاط يحل ضيفًا على السويحلي رابع المجموعة بـ10 نقاط، وعلى ملعب البيضاء الأخضر رابع الأولى بـ9 نقاط يلتقي الهلال ثامن المجموعة بـ6 نقاط.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7



ويشهد ملعب بنينا مواجهة الأهلي بنغازي ثاني المجموعة الأولى بـ11 نقطة أمام الصقور سادس المجموعة بـ8 نقاط.

الأحد 11 ديسمبر

- الأهلي طرابلس × الخمس - الجميل 3:30 نقل (WTV)

- الأخضر × الهلال - شيخ الشهداء 3:00 نقل (WTV2)

- السويحلي × أساريا - ملعب مصراتة 3:30 تسجيل

- الأهلي بنغازي × الصقور - شهداء بنينا 7:00 نقل (WTV)

ويجري بعد غدٍ الإثنين، مواجهة وحيدة وتقام على ملعب مصراتة، وتجمع الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة يلتقي أبوسليم ثاني المجموعة بـ12 نقطة.