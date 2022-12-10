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10 مباريات مهمة في دوري الأواسط.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 10 ديسمبر 2022, 12:55 مساء
10 مباريات مهمة في دوري الأواسط.. السبت
منافسات دوري الأواسط لكرة القدم. (فيسبوك)
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تقام اليوم السبت 10 مباريات في مسابقة دوري الأواسط، تنطلق المجموعة الأولى بـ5 مباريات، فعلى ملعب البيضاء الأخضر يستضيف التعاون، والصداقة يستضيف الأهلي بنغازي، والتحدي ضيف على شباب الجبل، وعلى ملعب درنة دارنس يلتقي الهلال، وعلى ملعب بنينا الصقور يحل ضيفًا على النصر.

وفي المجموعة الثانية تقام أيضًا 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية، المحلة يلتقي الاتحاد، وعلى ملعب الزاوية لقاء الجارين الأولمبي وأساريا، والخمس يستضيف المدينة، وأبوسليم يتبارى مع الأهلي طرابلس، ويشهد ملعب مصراتة لقاء الجارين السويحلي والاتحاد المصراتي.

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