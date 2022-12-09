اليوم.. 3 مباريات في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الجمعة، مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، ضمن منافسات المجموعة الأولى والثانية.

فعلى ملعب مصراتة، يلتقي الاتحاد المصراتي تاسع المجموعة الثانية بثلاث نقاط فريق المدينة الثامن بأربع نقاط، ويستضيف ملعب شهداء بنينا مواجهة التحدي عاشر المجموعة الأولى بنقطتين وفريق دارنس الثالث بـ11 نقطة.

ويلتقي على ملعب أجدابيا شباب الجبل تاسع المجموعة الأولى بثلاث نقاط، فريق التعاون السابع بسبع نقاط، وجميع المباريات منقولة عبر قناتي «الوسط» الأولى والثانية.

- شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: الاتحاد المصراتي والمدينة

- شاهد عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل

ويتواجه السبت على ملعب أبوسليم فريق المحلة سابع المجموعة الثانية بأربع نقاط، مع فريق الأولمبي السادس بسبع نقاط.

ويتنافس الأحد على ملعب الجميل فريق الأهلي طرابلس ثالث المجموعة الثانية بعشر نقاط مع ضيفه الخمس العاشر بنقطتين، وعلى ملعب مصراتة، أساريا رابع المجموعة الثانية بثماني نقاط، يحل ضيفا على السويحلي الرابع بعشر نقاط.

فيما يواجه الأخضر رابع المجموعة الأولى بتسع نقاط، فريق الهلال الثامن بست نقاط، على ملعب البيضاء، بينما سيتواجه فريقا الأهلي بنغازي ثاني المجموعة بـ11 نقطة، مع فريق الصقور السادس بثماني نقاط.