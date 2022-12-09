6 مباريات في انطلاق مسابقة «آمال الممتاز»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الجمعة 9 ديسمبر الجولة الأولى لمسابقة «آمال الممتاز» 17 عاما، ضمن منافسات المجموعة الثانية، بست مباريات.

يحل آمال الاتحاد ضيفًا على الأولمبي في ملعبه بمدينة الزاوية، فيما ينتقل أبوسليم لمدينة مصراتة لمواجهة فريق الاتحاد، ويلتقي الخمس مع فريق السويحلي على ملعب الأخير.

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ويستضيف الأهلي طرابلس في ملعبه فريق آمال أساريا، فيما يستضيف المدينة فريق المحلة، ويسافر النصر إلى مدينة طبرق لمواجهة فريق الصقور.