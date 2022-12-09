شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: الاتحاد المصراتي والمدينة

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم فريق الاتحاد المصراتي مع ضيفه المدينة، في تمام الساعة الثالثة والنصف، على ملعب مصراتة، في إطار الجولة السابعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وستبث المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويدخل الاتحاد المباراة ساعيا لتحقيق أول فوز له في الدوري بعد ست جولات حصد فيها ثلاث نقاط فقط، بينما يرغب المدينة في الهروب من مناطق الهبوط والابتعاد بفارق أربع نقاط عن الاتحاد، إذ يحتل المدينة المركز الثامن فوق الاتحاد بفارق نقطة واحدة.

- لمشاهدة المباراة عبر البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا