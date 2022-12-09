شاهد عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم في الثالثة ظهرا فريقا التعاون وشباب الجبل على ملعب أجدابيا، في إطار الجولة السابعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وستذاع المباراة عبر قناة الوسط الثانية «WTV2».

ويدخل التعاون اللقاء برصيد سبع نقاط، في المركز السابع، فيما يقبع شباب الجبل في المركز التاسع بعد حصد ثلاث نقاط فقط.

ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز في المباراة، إذ تعادل التعاون في الجولة الماضية أمام النصر، فيما مُني شباب الجبل بالخسارة الثالثة تواليا أمام نظيره الأهلي بنغازي.

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