«6» مباريات في كأس ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق السبت 17 ديسمبر 2022 أولى مراحل كأس ليبيا للكرة الطائرة، للموسم الرياضي 2022- 2023 بالمناطق الثلاث، وبنظام خروج المغلوب.

المنطقة الأولى

يلتقي نادي الأهلي بنغازي فريق المروج في افتتاح المنافسات السبت 17 ديسمبر، فيما يتبارى النصر مع الهلال الأحد، ويحتضن مجمع سليمان الضراط المواجهتين، لحساب المنطقة الأولى.

المنطقة الثانية

وتبدأ مباريات المنطقة الثانية يوم الجمعة 16 ديسمبر بمواجهة نادي الأفريقي وضيفه السويحلي على قاعة نادي الإشعاع، فيما سيلتقي البشائر الأحد مع ضيفه الاتحاد في قاعة مصراتة للألعاب الرياضية، ضمن منافسات المنطقة الثانية.

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المنطقة الثالثة

ستقام الجمعة 16 ديسمبر مباراتان، إذ يلتقي الجزيرة والاتحاد بقاعة زوارة، فيما يحل الأهلي طرابلس ضيفًا على أساريا على أرضية قاعة الأولمبي بمدينة الزاوية، في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

يشار إلى أن النهائيات ستقام بنظام التجمع، ومن مرحلة واحدة، وبمشاركة أبطال المجموعات الثلاث