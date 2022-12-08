ليبيا تشارك بثلاثة لاعبين في بطولة أفريقيا للرماية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش فى تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن المنتخب الليبي للرماية سيتوجه الخميس المقبل إلى تونس للمشاركة في بطولة أفريقيا للرماية بالمسدس 10 أمتار، التي تستضيفها تونس في الفترة ما بين 18 وحتى 24 ديسمبر الحالي.

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وسيشارك المنتخب بثلاثة رماة للمشاركة في النسخة الـ15 للبطولة، وهم محمد بن دله ومالك القنين وعزام العتري، إضافة إلى الإداري محمد عبدو، والحكم عبدالرزاق القانقا.