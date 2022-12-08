  • Alwasat News
Atwasat

النصر والصداقة يفتتحان الجولة السابعة لـ«دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 08 ديسمبر 2022, 02:40 مساء
النصر والصداقة يفتتحان الجولة السابعة لـ«دورينا»
لقطة من مباراة أساريا والاتحاد ضمن الجولة السادسة للدوري الليبي لكرة القدم، 4 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

تنطلق اليوم الخميس الجولة السابعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، والتي ستبدأ بمباراة الصداقة خامس الترتيب العام وضيفه النصر متصدر المجموعة الأولى.

مباريات المجموعة الأولى
يحل الجمعة شباب الجبل ضيفًا على ملعب أجدابيا لملاقاة التعاون، وعلى ملعب شهداء بنينا التحدي يواجه دارنس، وتختتم الجولة الأحد، إذ يلتقي الأخضر والهلال على ملعب شيخ الشهداء، فيما يحل الصقور ضيفًا على الأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

السويحلي يهزم الأهلي طرابلس ويزاحمه في جدول الترتيب
«المسابقات» تعلن مواعيد الجولة السابعة للدوري الليبي الممتاز «دورينا»

مباريات المجموعة الثانية
يستضيف الجمعة المقبل الاتحاد المصراتي على ملعبه فريق المدينة في افتتاح الجولة السابعة للمجموعة الثانية، بينما يلتقي السبت المقبل فريقا الأولمبي والمحلة على ملعب أبوسليم.

وتقام يوم الأحد مباراتان، إذ يستقبل الأهلي طرابلس ضيفه الخمس على ملعب الجميل، فيما ينتظر السويحلي مواجهة ضيفه أساريا في ملعب مصراته، وتختتم الجولة الإثنين بمواجهة الاتحاد وأبوسليم، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»

سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»
زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال

زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال
الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)

الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة

بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد

برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد
رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية

رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام

«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»
عقيلة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها مع مجلس الدولة في مسودة الدستور

عقيلة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها مع مجلس الدولة في مسودة ...
هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال

هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال
«وسط الخبر»: مع باتيلي: ما الذي اختلف؟.. وما الممكن أن يختلف؟

«وسط الخبر»: مع باتيلي: ما الذي اختلف؟.. وما الممكن أن يختلف؟
وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية

وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية
ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي

ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي
دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023

دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023
ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»

ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»
شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات

شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز طائرة النصر والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
فوز طائرة النصر والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
تعرف على مباريات الجولة الأولى للدوري الليبي لكرة السلة
تعرف على مباريات الجولة الأولى للدوري الليبي لكرة السلة
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات ...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السابع في «دورينا» عبر قناة «WTV»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السابع في «دورينا» عبر قناة ...
اتحاد الشراع يشكل الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية
اتحاد الشراع يشكل الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر...
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة...
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة ......
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات ......
المزيد
النصر والصداقة يفتتحان الجولة السابعة لـ«دورينا»
النصر والصداقة يفتتحان الجولة السابعة لـ«دورينا»...
اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس قدمت استقالتها
اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس قدمت استقالتها...
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»...
اتحاد الشراع يشكل الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية
اتحاد الشراع يشكل الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السابع في «دورينا» عبر قناة «WTV»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السابع في «دورينا» عبر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط