النصر والصداقة يفتتحان الجولة السابعة لـ«دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الخميس الجولة السابعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، والتي ستبدأ بمباراة الصداقة خامس الترتيب العام وضيفه النصر متصدر المجموعة الأولى.

مباريات المجموعة الأولى

يحل الجمعة شباب الجبل ضيفًا على ملعب أجدابيا لملاقاة التعاون، وعلى ملعب شهداء بنينا التحدي يواجه دارنس، وتختتم الجولة الأحد، إذ يلتقي الأخضر والهلال على ملعب شيخ الشهداء، فيما يحل الصقور ضيفًا على الأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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مباريات المجموعة الثانية

يستضيف الجمعة المقبل الاتحاد المصراتي على ملعبه فريق المدينة في افتتاح الجولة السابعة للمجموعة الثانية، بينما يلتقي السبت المقبل فريقا الأولمبي والمحلة على ملعب أبوسليم.

وتقام يوم الأحد مباراتان، إذ يستقبل الأهلي طرابلس ضيفه الخمس على ملعب الجميل، فيما ينتظر السويحلي مواجهة ضيفه أساريا في ملعب مصراته، وتختتم الجولة الإثنين بمواجهة الاتحاد وأبوسليم، ضمن منافسات المجموعة الثانية.