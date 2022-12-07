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شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 10:45 مساء
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»
من مباراة فريقي النصر والتعاون من الجولة السادسة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 2 ديسمبر 2022. (صفحة نادي النصر على فيسبوك)
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تنطلق اليوم الخميس في تمام الثالثة ظهرًا مباراة نادي الصداقة مع ضيفه النصر على ملعب الشحات، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى.

ويدخل الصداقة المباراة سعيًا للفوز والارتقاء ثانيًا في جدول الترتيب، إذ سيصل الصداقة إلى 11 نقطة في حالة فوزه، متساويًا مع نادي دارنس الذي تنتظره مواجهة أمام التحدي متذيل الترتيب والطامح في تحقيق أول انتصار له في الدوري.

فيما يرغب النصر في العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادل مخيب للآمال أمام التعاون في الجولة الماضية، وتعزيز صدارته للدوري الممتاز، إذ يتربع على عرش الجدول بـ12 نقطة من ست مباريات، وفي حالة فوزه سيبتعد بالصدارة بـ15 نقطة.

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