اتحاد الشراع يشكل الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية، عبدالمنعم عمر احريز، القرار رقم (2) بعد اعتماد انتخابه بتشكيل الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل الاتحاد الفرعي، وضم حسام الدين التومي رئيسًا ورياض عاشور المنصوري نائبًا ومحمد عبداللطيف الشبه أمينًا للصندوق وعضوية عبدالله حسين عبدالله وإبراهيم مفتاح الأمين وهادية علي فانه.

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يشار إلى أنه جرى أخيرًا انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية برئاسة عبدالمنعم احريز.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي سيكون بمدينة طبرق في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري.

إحدى منافسات الشراع. (فيسبوك)

عبدالمنعم عمر احريز في إحدى المنافسات. (فيسبوك)

احريز مع رئيس الأولمبية جمال الزروق. (فيسبوك)