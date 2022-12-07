تعرف على مباريات الجولة الأولى للدوري الليبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الثلاثاء قرعة الدوري الليبي الجديد لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023، والذي سيقام بمشاركة 13 فريقا، موزعة على مجموعتين:

المجموعة الأولى

الأهلي طرابلس، والاتحاد، والمدينة، والشباب، والجزيرة، وبلخير، وأبوسليم.

المجموعة الثانية

النصر، والأهلي بنغازي، والمروج، والهلال، ووالتحدي، اتحاد المرج.

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مباريات الجولة الأولى

في المجموعة الأولى: الاتحاد يلتقي الشباب، والجزيرة يتبارى مع بلخير، والأهلي طرابلس مع المدينة، ويخلد أبوسليم للراحة.

وفي المجموعة الثانية: الهلال يلتقي اتحاد المرج، والتحدي مع النصر، والمروج يتبارى مع الأهلي بنغازي.

يشار إلى أن نظام الدوري هذا الموسم من ثلاث مراحل.

▪︎ المرحلة الأولى

المرحلة التمهيدية الأولى تقام من مجموعتين، المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من دوري كامل «ذهابا وإيابا»، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية.

▪︎المرحلة الثانية

تقام المرحلة الثانية بمشاركة الفرق الثمانية المتأهلة من المرحلة الأولى، وتتبارى فيما بينها في مجموعة واحدة، دوري كامل «ذهابا وإيابا»، بنظام التنقل بحيث يلعب الفريق مباراتين متتاليتين خلال يومين في حال تنقله من منطقة إلى أخرى، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى إلى المرحلة الثالثة والنهائية، لإقامة رباعي التتويج.