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فوز طائرة النصر والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 02:33 مساء
فوز طائرة النصر والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
منافسات الكرة الطائرة الليبية. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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يتواصل الدوري الليبي للكرة الطائرة، وفي آخر ثلاث مباريات في الجولة الثالثة سجلت النتائج التالية:

فوز النصر على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط كانت نتائجها (25-15، 25-22، 19-25، 25-21)، كما فاز السويحلي على البشائر بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-20، 25-17، 25-11).

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وفاز الأهلي بنغازي على المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (26-24، 25-14، 25-20).

يشار إلى أن الاتحاد الفرعي طرابلس سيجري، اليوم الأربعاء، قرعة مسابقة الكأس لفرق المجموعة الثالثة بمشاركة فرق الاتحاد والأهلي طرابلس والجزيرة وأساريا.

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