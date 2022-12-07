الصقور يحل ضيفا على الأخضر ضمن مؤجلات الدوري الليبي.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء مع مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

المباراة المؤجلة تقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتجمع الأخضر رابع المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط مع ضيفه الصقور ثامن المجموعة بـ5 نقاط.

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مباراة الأخضر والصقور تبثها قناة الوسط «WTV» عبر تقنية (HD).