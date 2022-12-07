أكاديمية «كورفر ليبيا» تفتتح أول فرع في بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد المدير الفني لأكاديمية «كورفر ليبيا»، محمد الشارف الورفلي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن الأكاديمية تجهز لفتح أول فروعها بمدينة بنغازي، وستبدأ قريبًا في فتح التسجيل وتحديد الأعمار المستهدفة للاعبين.

وأضاف الورفلي «سنوجه الدعوة لأولياء الأمور لشرح كيفية العمل مع أبنائهم حسب متطلبات ومنهجية كورفر ليبيا».

وأكمل الورفلي «تتركز فلسفة أكاديمية كورفر ليبيا علي تطوير اللاعبين في الجانب المهاري في خمسة جوانب فنية وبدنية وهي المهارة والسرعة والتسديد والقوة والروح الرياضية».

واختتم الورفلي تصريحه قائلًا «يتولى الإشراف مدربون ذوو خبرة بعد تأهيلهم في هذا المجال؛ حيث يجري العمل على تطوير مهارات واحتياجات الناشئين وزيادة الثقة في أنفسهم بإتقان مهارات التسديد والسرعة والقوة والروح الرياضية».