الليبي جمال بنور يقود الكوكب لصدارة دوري الشباب في السعودية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصل فريق الكوكب السعودي تحت 20 عامًا الذي يشرف على تدريبه الليبي جمال بنور تقديم عروضه الجيدة وتحقيق نتائج إيجابية، ففي الجولة التاسعة، أمس الإثنين، حقق الكوكب فوزًا عريضًا على فريق توباد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

جاءت الأهداف بإمضاء اللاعبين مشاري الشمري بواقع هدفين وعبداللطيف الموسي هدفين أيضًا وحسن السفياني هدف واحد، وبهذا الفوز تصدر الكوكب مجموعته بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ليضمن صدارة المجموعة والتأهل للمرحلة الثانية على مستوى المملكة العربية السعودية.

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