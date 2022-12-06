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الليبي جمال بنور يقود الكوكب لصدارة دوري الشباب في السعودية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 04:41 مساء
الليبي جمال بنور يقود الكوكب لصدارة دوري الشباب في السعودية
الليبي جمال بنور وسط فريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)
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واصل فريق الكوكب السعودي تحت 20 عامًا الذي يشرف على تدريبه الليبي جمال بنور تقديم عروضه الجيدة وتحقيق نتائج إيجابية، ففي الجولة التاسعة، أمس الإثنين، حقق الكوكب فوزًا عريضًا على فريق توباد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

جاءت الأهداف بإمضاء اللاعبين مشاري الشمري بواقع هدفين وعبداللطيف الموسي هدفين أيضًا وحسن السفياني هدف واحد، وبهذا الفوز تصدر الكوكب مجموعته بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ليضمن صدارة المجموعة والتأهل للمرحلة الثانية على مستوى المملكة العربية السعودية.

- الليبي جمال بنور يُتوج بالفضية مع «الكوكب» ويتأهل لدوري السعودية للبراعم

الترتيب بعد الجولة التاسعة   
الكوكب 22 نقطة، الأنوار 19، السد 18، السلمية 15، الفرع 5، توباد دون نقاط.
 
تبقى للكوكب مباراة أخيرة مع السد، الإثنين المقبل، دون أن تؤثر نتيجتها على صدارة المجموعة.

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