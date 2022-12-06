مراسم قرعة الدوري الليبي لكرة السلة لموسم 2022-2023.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تجري لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ومباشرة عبر قناة «ليبيا الرياضية» مراسم قرعة الدوري الليبي الجديد لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023، وسيكون بمشاركة 13 فريقًا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

الأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والشباب والجزيرة وبلخير وأبوسليم.

المجموعة الثانية

النصر والأهلي بنغازي والمروج والهلال والتحدي واتحاد المرج.

نظام الدوري هذا الموسم من 3 مراحل.

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▪︎المرحلة الأولى

المرحلة التمهيدية الأولى تقام من مجموعتين؛ المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من دوري كامل «ذهابًا وإيابًا»، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية.

▪︎المرحلة الثانية

تقام المرحلة الثانية بمشاركة الفرق الثمانية المتأهلة من المرحلة الأولى، وتتبارى فيما بينها في مجموعة واحدة، دوري كامل «ذهابًا وإيابًا»، بنظام التنقل بحيث يلعب الفريق مباراتين متتاليتين خلال يومين في حال تنقله من منطقة إلى أخرى، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى إلى المرحلة الثالثة والنهائية، لإقامة رباعي التتويج.