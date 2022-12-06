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عبر بث قناة الوسط «WTV».. الأهلي طرابلس ضيفا على السويحلي ضمن مؤجلات «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 03:27 مساء
عبر بث قناة الوسط «WTV».. الأهلي طرابلس ضيفا على السويحلي ضمن مؤجلات «دورينا»
مباراة للأهلي طرابلس في الدوري الممتاز. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بين السويحلي والأهلي طرابلس على ملعب مصراتة، وتقام في تمام الساعة الثالثة والنصف وتبثها قناة الوسط «WTV»عبر تقنية (HD).

ويجمع ملعب مصراتة الأهلي طرابلس ثالث المجموعة الأولى بـ10 نقاط، ويحل ضيفًا على السويحلي سابع المجموعة بـ7 نقاط.

- «المسابقات» تعلن مواعيد الجولة السابعة للدوري الليبي الممتاز «دورينا»

وغدًا الأربعاء،على ملعب البيضاء، الصقور تاسع المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط يلتقي بالأخضر رابع المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعتين قبل المؤجلات
▪︎ المجموعة الأولى: النصر 12 نقطة، الأهلي بنغازى 11، دارنس 11، الأخضر 9، الصداقة 8، التعاون 7، الهلال 6، الصقور 5،  شباب الجبل 3، التحدي 3.

المجموعة الثانية: الاتحاد 18 نقطة، أبوسليم 12، الأهلي طرابلس 10، أساريا 8، الأولمبي 7، السويحلي 7، المحلة 4، المدينة 4، الاتحاد المصراتي 3، الخمس نقطتان.

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