13 هدفا في الجولة الأولى للأواسط الممتاز (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الإثنين، الجولة الأولى من مسابقة أواسط فرق المجموعة الثانية بخمس مباريات، واهتزت فيها الشباك 13 مرة بمعدل 2.6 هدف في كل مباراة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

عاد الاتحاد من الزاوية بثلاث نقاط بعد فوزه على الأولمبي بهدفين لهدف (2-1)، والأهلي طرابلس فاز على ضيفه أساريا بهدفين لصفر (2-0)، والمدينة حقق الفوز على ضيفه المحلة بهدفين لهدف (2-1)، وعلى ملعب مصراتة السويحلي يفوز على الخمس بأربعة أهداف دون رد (4-0)، وفاز الاتحاد المصراتي على ضيفه أبوسليم بهدف لصفر (1-0).

- الاتحاد المصراتي بطلا للدوري الممتاز فئة الأواسط (صور)

مباريات الجولة الثانية

السبت المقبل 10 ديسمبر، سيكون الموعد مع مباريات الجولة الثانية بثلاث مواجهات، أبوسليم يستضيف الأهلي طرابلس، وعلى ملعب مصراتة لقاء الجارين السويحلي والاتحاد المصراتي، والمدينة يحل ضيفًا على الخمس.

والأحد 11 ديسمبر، ستقام مباراتان، المحلة يستضيف الاتحاد، وملعب الزاوية يحتضن لقاء الجارين أساريا والأولمبي.

جانب من منافسات الأواسط في الدوري الليبي, (فيسبوك)

جانب من منافسات الأواسط في الدوري الليبي, (فيسبوك)