«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت أمس الأحد، مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لمرحلة الذهاب، بإقامة آخر مباراتين، وشهد الأسبوع تسجيل 21 هدفا، وهي نسبة تسجيل تعد جيدة، بعكس الجولة الخامسة التي شهدت تسجيل 13 هدفا فقط، كانت نسبة التهديف في المجموعتين خلال الجولات الستة من مرحلة الذهاب على النحو التالي:

الجولة الأولى

شهدت تسجيل 21 هدفا، والجولة الثانية 13 هدفا، والجولة الثالثة 17 هدفا، والجولة الرابعة 11 هدفا، والخامسة 13 هدفا، والسادسة 21 هدفا.

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مجموعة الأهداف المسجلة 96 هدفا، كان نصيب المجموعة الأولى 47 هدفا، والثانية 49 هدفا، كانت النتائج التي جرى رصدها خلال الجولة السادسة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

التعادل الإيجابي بين النصر والتعاون هدف مقابل هدف، وخسارة الأخضر أمام الصداقة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفوز الأهلي بنغازي على شباب الجبل بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفوز الهلال على التحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفوز دارنس على جاره الصقور بنتيجة هدف دون رد.

المجموعة الثانية

فوز الأولمبي على السويحلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز الأهلي طرابلس على المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز الاتحاد على أساريا بنتيجة هدف دون رد، والتعادل السلبي بين المدينة وأبوسليم وكذلك الاتحاد المصراتي والخمس.

ترتيب المجموعة الأولى

النصر 12 نقطة، الأهلي بنغازي ودارنس 11 نقطة، الأخضر 9 نقاط، الصداقة 8 نقاط، التعاون 7 نقاط، الهلال 6 نقاط، الصقور 5 نقاط، شباب الجبل 3 نقاط، التحدي نقطتان.

ترتيب المجموعة الثانية

الاتحاد بالعلامة الكاملة 18 نقطة، أبوسليم 12 نقطة، الأهلي طرابلس10 نقاط، أساريا 8 نقاط، السويحلي 7 نقاط، الأولمبي 7 نقاط، المدينة 4 نقاط، المحلة 4 نقاط، الاتحاد المصراتي 3 نقاط، الخمس نقطتان.