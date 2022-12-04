شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد، اليوم الأحد، ضمن ختام الجولة السادسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

قناة الوسط «WTV» تبث مباراة أساريا والاتحاد في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا عبر تقنية (HD).

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تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وتجرى المباراة على ملعب الزاوية، الاتحاد متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 15 نقطة، يحل ضيفًا على أساريا ثالث المجموعة بـ8 نقاط.

وضمت تشكيلة فريق أساريا حسب الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك»: يعقوب وسحيلة والخبتوني وبيير ومادي كوليبالي وساسي والكوري والصالحي وعفيف والكعامي وأحمد عباد.