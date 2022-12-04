مطالب باستمرار وليد المرغني رئيسا للجنة مسابقات الاتحاد الليبي للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة السلة جمال مفتاح، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، على استمرار رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد دكتور وليد المرغني، في مهامه كرئيس للجنة المسابقات، كونه أكاديميًا ولديه دراية وأفكار، كما حقق النجاح في مسابقات الموسم الماضي.

وفي سياق متصل طلبت عدد من الأندية ومن بينها النصر والمروج والشباب من دكتور وليد المرغني العدول عن قرار الاستقالة التي تقدم بها في الأيام الماضية، وفي بيان للجهاز الفني والإداري لنادي النصر جاء فيه «أن الجهاز الفني والإداري والرياضيين وجماهير ومناصري كرة السلة وهي تتابع الحالة الصحية للمحترم والخلوق والقدير، الدكتور وليد المرغني، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة.. فإنها تتمنى له الشفاء العاجل والجميع مصر على استمراره في رئاسة اللجنة، وتبقى سيرته الحسنة وقدرته وكفاءته وحيادته التي ساهمت في نجاح كل المسابقات داعمًا قويًا على الاستمرارية».

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وأضاف البيان: «إننا نناشد أخونا وليد بالبقاء والاستمرار لإكمال مسيرة حافلة بالإنجازات، كما نناشد الاتحاد العام للعبة بعدم قبول إعفائه والإصرار على أن يظل رئيسًا للجنة.. والله الموفق».

وتقدم المرغني بطلب استقالة من مهامه كرئيس للجنة المسابقات، بعد موسم رياضي متميز، تُوج فيه اتحاد السلة بدرع التميز كأفضل اتحاد رياضي للموسم الرياضي 2021-2022، استجابة لنصيحة طبيبه بالابتعاد عن أجواء القلق والتوتر.

وجاء في طلب الاستقالة «بعد مراجعة الطبيب وتأكيده لي بالابتعاد قدر الإمكان عن التوتر والضغط النفسي، عليه فقد قررت الاستقالة عن رئاسة لجنة المسابقات العامة لأسباب صحية، داعيًا الله التوفيق لمن سيتولى هذه المهمة، كل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد العام وكذلك رؤساء وأعضاء الاتحادات الفرعية بالمناطق والحكام وكل اللجان العاملة».

بيان نادي النصر