شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي، اليوم الأحد، ضمن ختام الجولة السادسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وتجرى المباراة على ملعب البيضاء، حيث يستضيف شباب الجبل ثامن المجموعة الأولى بـ3 نقاط الأهلي بنغازي ثالث الترتيب بـ8 نقاط.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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قائمة الأهلي بنغازي

وأعلن التونسي شهاب الليلي، المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي، قائمة الفريق لمواجهة شباب الجبل، وضمت: في حراسة المرمى: أحمد عزاقة زبير الزوي.

وفي خط الدفاع: على يوسف وحامد الثلبة والصادق توج وأسامة الصريط وديوجينس جواو وخليفة العماري وجمعة بورقيقة ومحمد الترهوني.

وفي خط الوسط: بدر حسن وعبدالله بلعم وعبدالله الحوتي وجمزة الجلاصي ومحمد العكشي.

وفي خط الهجوم: فاضل سلامة وإبراهيم بودبوس وأحمد كرواع ومعتز المهدي وكاديما كابانجو.