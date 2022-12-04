عربي السلة يجهز لدورة إصابات الملاعب والتأهيل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يجهز الاتحاد العربي لكرة السلة لدورة إصابات الملاعب والتأهيل عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، وسمح الاتحاد العربي للاتحادات الوطنية المشاركة بأي عدد من الدارسين فى الدورة التي ستكون على مدار يومين، ويتضمن برنامجها المحاضرات التالية:

▪︎ الخميس 8 ديسمبر 2022

محاضرة عن شروط العودة لممارسة الرياضة، بعد التواء أربطة مفصل الكاحل الخارجية، للدكتور سمير حنفي (مصر).

محاضرة عن إصابة مفصل الركبة ضمن إصابات الملاعب والتفريق بين أسباب الألم المختلفة للدكتور ماجد مجلي (الأردن).