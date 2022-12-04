الاتحاد الليبي للفروسية يعقد اجتماعه الأول (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد الاتحاد العام الليبي للفروسية اجتماعه الأول بالأكاديمية الأولمبية اللييية، أمس السبت، بعد انتخابه واعتماده من الاتحاد الدولي، حيث ناقش خلاله العديد من الموضوعات.

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من بين الموضوعات وأهمها، مناقشة البرنامج العام لسنة 2023، والمشاركات والبطولات الخارجية والاستعداد لإقامة العديد من الدورات التدريبية في مجالات الفروسية.

أيضًا ناقش الاجتماع موضوعات تهم رياضة الفروسية الليبية، والخارطة الرياضية بشكل عام، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

اجتماع الاتحاد الليبي للفروسية. (تصوير - محمد قجام)

اجتماع الاتحاد الليبي للفروسية. (تصوير - محمد قجام)

اجتماع الاتحاد الليبي للفروسية. (تصوير - محمد قجام)

اجتماع الاتحاد الليبي للفروسية. (تصوير - محمد قجام)

اجتماع الاتحاد الليبي للفروسية. (تصوير - محمد قجام)

اجتماع الاتحاد الليبي للفروسية. (تصوير - محمد قجام)