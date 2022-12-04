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فيصل زقطة يتوج ببطولة شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 04 ديسمبر 2022, 11:18 صباحا
فيصل زقطة يتوج ببطولة شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط (صور)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
alwasat radio

توج، أمس السبت، الرياضي فيصل زقطة ببطولة شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط خلال المنافسات التي أقيمت بمقر المؤسسة في طرابلس.

البطولة شارك فيها 19 رياضيًا من موظفي المؤسسة، والتي نظمتها لجنة النشاط بالمؤسسة تحت إشراف الاتحاد الليبي للشطرنج، وبالتعاون مع فريق رؤية سالك للشطرنج وعدد جولاتها 7 جولات بنظام البطولة السويسري وزمن الجولة 30 دقيقة.

مشرفو منافسات الشطرنج
أشرف على البطولة لجنة مكونة من مدير البطولة ورئيس النقابة العامة للمؤسسة الوطنية للنفط، خالد قيطون، ورئيس لجنة النشاط بالمؤسسة، أشرف بالحاج، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، هاشم النعمي.

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توج بالبطولة اللاعب فيصل زقطة والذي تحصل على كأس البطولة والقلادة الذهبية وجائزة جهاز أفيون، وحل في المرتبة الثانية اللاعب محمد بن كورة وتحصل على القلادة الفضية وجائزة جهاز جالاكسي، والمركز الثالث تحصل عليه محمد عمر رشوان وتوج بالقلادة النحاسية وجائزة جهاز آي باد.

تكريم الفائزين بالنشاط الرياضي
قام بتكريم الفائزين مدير مكتب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط محمد حسني المصباحي، والذي أكد في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» أن هناك العديد من البرامج الرياضية تتواجد حاليًا في المؤسسة وسط اهتمام كبير بالنشاط الرياضي  وأن هناك بطولة ستقام على مستوى قطاع النفط في الأسابيع المقبلة يعد لها حاليًا.

أما رئيس لجنة النشاط والخدمات بالمؤسسة الوطنية للنفط أشرف بالحاج، فقال إلى «بوابة الوسط»: «المؤسسة تزخر بالعديد من الرياضات في كرة القدم والشطرنج والتنس وتنس الطاولة والسلة واليد والطائرة بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية والثقافية».

واختتم بالحاج حديثه قائلًا: «المشاركة في العديد من المناسبات ومن بينها حملات التشجير والزيارات الاجتماعية والمحاضرات التوعوية، وهناك اتجاه لإقامة نادٍ خاص بالمؤسسة يحتوي على جميع التجهيزات الرياضية من ملاعب  وصالات».

منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
منافسات شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط. (خاص - الوسط)
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