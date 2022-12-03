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انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 03 ديسمبر 2022, 05:50 مساء
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»
مباراة أبوسليم والمدينة. (صورة مثبتة من الفيديو)
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انتهت مباراة أبوسليم والمدينة بالتعادل السلبي في مباراة بثتها قناة الوسط «WTV» اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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المباراة اقيمت على ملعب أبوسليم، رفع فريق أبوسليم رصيده إلى 12 نقطة والمدينة إلى 4 نقاط، ونقلت قناة الوسط «WTV» المباراة عبر تقنية (HD).

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

جرت، أمس الجمعة، أربع مباريات في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، فعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس حقق التفوق على المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاءت أهداف الأهلي طرابلس بإمضاء اللاعبين صالح الطاهر، ومحسن متولي، وإبراهيم ناديا، وهدف المحلة عن طريق اللاعب أحمد الحداد، رفع فريق الأهلي طرابلس رصيده إلى عشر نقاط، وباقٍ له مباراة مؤجلة مع السويحلي، والمحلة باقٍ برصيده السابق أربع نقاط.

أول فوز للأولمبي على حساب السويحلي  
على ملعب الزاوية، حقق الأولمبي فوزه الأول بعد أربعة تعادلات وخسارة، وجاء التفوق على السويحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أهداف الأولمبي بإمضاء اللاعبين فراس شليق، وجعفر جبودة، ومحمود البوعيشي، وهدف السويحلي بإمضاء اللاعب محمد المنفوش، الأولمبي صار بسبع نقاط، والسويحلي باقٍ بنقاطه السبع السابقة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي طرابلس.

انتصار للصداقة بعد خمس تعادلات
وعلى ملعب الصداقة بمدينة شحات، حقق فريق الصداقة فوزه الأول، بعد خمسة تعادلات متتالية، وجاء على حساب الأخضر بهدفين مقابل هدف، هدفا الصداقة بإمضاء اللاعبين العاجي ويلي، والتونسي محمد عزيز، وهدف الأخضر عن طريق محترفه الأنجولي أرى بابل من ركلة جزاء، الصداقة صار بثماني نقاط، والأخضر باقٍ بنقاطه التسع السابقة.

تعادل يحسم مواجهة النصر والتعاون
وشهد ملعب بنينا مواجهة بين النصر وضيفه التعاون، انتهت بالتعادل بهدف لمثله، شوط المباراة الأول انتهى بتقدم التعاون بهدف محمد عياد، وعادل للنصر في العشر دقائق الأخيرة من زمن المباراة، بهدف لاعبه الجزائري بوزيد داداش، النصر صار بـ12 نقطة، والتعاون 7 نقاط، وتحصل لاعب التعاون نصر الدين التاورغي على جائزة أفضل لاعب في المباراة الممنوحة من جريدة «أخبار أجدابيا».

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