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فوز طائرة الجزيرة والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 03 ديسمبر 2022, 03:17 مساء
فوز طائرة الجزيرة والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي
منافسات الكرة الطائرة. (أرشيفية : الإنترنت)
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جرت، أمس الجمعة، مباراتان في الدوري الليبي للكرة الطائرة، بصالة زوارة تواصلت مباراة الجزيرة وضيفه الاتحاد لأربعة أشواط تقدم الجزيرة بنتيجة الشوطين الأول والثاني بنتيجة (25-12، 25-18)، والشوط الثالث كان التفوق فيه للاتحاد (25-18)، وعاد الجزيرة ليتفوق بالشوط الرابع (25-10)، ليتفوق أيضًا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

- فوز المروج على الجزيرة في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

وبقاعة نادي الإشعاع بزليتن جمع اللقاء الأفريقي وضيفه الاتحاد المصراتي، وتواصلت لخمسة أشواط كانت نتائجها في الشوط الأول للأفريقي (25-22)، والشوطين الثاني والثالث للاتحاد المصراتي (25-22، 25-16)، بينما جاء الشوط الرابع للأفريقي (27-25)، وجاء الشوط الخامس للاتحاد المصراتي (15-13) ليتفوق الاتحاد المصراتي بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

واليوم السبت، يتجدد الموعد مع مباراتين في الجولة الثالثة لدوري الكرة الطائرة، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، النصر يتبارى مع الهلال، وبقاعة مصراتة السويحلي يلتقي البشائر، والإثنين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي سيلتقي الأهلي بنغازي وضيفه المروج.

مفكرة النتائج
الأهلي طرابلس × أساريا (3-0)
الجزيرة × الاتحاد (3-1)
الاتحاد المصراتي × الأفريقي (3-2)

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