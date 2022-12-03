قناة الوسط «WTV» تبث 4 مواجهات في الدوري الليبي عبر التقنيات المختلفة.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع أربع مباريات جديدة في مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم، وتبثها جميعا قناة الوسط «WTV».

على ملعب درنة، يحل الصقور سابع المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط ضيفًا على دارنس رابع المجموعة بـ8 نقاط، وتبث قناة الوسط «WTV» المباراة مسجلة في تمام الساعة 3:00 بتوقيت ليبيا.

وعلى ملعب شهداء بنينا يجرى لقاء الجارين الهلال والتحدي، فريق الهلال تاسع المجموعة الأولى بـ3 نقاط والتحدي آخر الترتيب بنقطتين، ويقام لقاء الهلال والتحدي على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة 7:00 وتنقلها قناة الوسط «WTV»عبر تقنية (HD).

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ويستضيف أبوسليم على ملعبه فريق المدينة، فريق أبوسليم ثاني المجموعة الثانية بـ11 نقطة والمدينة ثامن المجموعة بـ3 نقاط، وتجرى في تمام الساعة 3:30 وتنقلها قناة الوسط «WTV» عبر تقنية (HD).

وعلى ملعب الخمس، الاتحاد المصراتي تاسع المجموعة الثانية بـ2 نقطتين يلتقي الخمس عاشر المجموعة بنقطة واحدة، وتجرى في تمام الساعة 3:30، وتنقلها قناة الوسط «WTV» عبر تقنية (SD).