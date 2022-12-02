شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة النصر والتعاون

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي في السابعة مساءً بتوقيت ليبيا، فريقا النصر والتعاون، في إطار الجولة السادسة من الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا»، على ملعب شهداء بنينا.

ويدخل النصر المباراة وهو يسعى لتأكيد صدارته للمجموعة الأولى من الدوري الليبي، برصيد 11 نقطة، والابتعاد عن الأخضر الذي تعرض للهزيمة أمام الصداقة، فيما يسعى التعاون للارتقاء للمركز الثالث، في انتظار باقي المواجهات، والابتعاد عن مزاحمة الصداقة على المركز الخامس، بعد فوز الأخير على الأخضر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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