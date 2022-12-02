طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق نادي الأهلي طرابلس الفوز أمس الخميس بقاعة النادي الأولمبي بمدينة الزاوية، على ضيفه أساريا، بثلاثة أشواط دون رد، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الليبي لكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: في الشوط الأول حقق الأهلي الفوز بـ25 مقابل 20 لأساريا، وأنهى الأهلي طرابلس الشوط الثاني لصالحه بـ25 نقطة، مقابل 14 نقطة لضيفه، وانتهى الشوط الثالث بنتيجة الشوط الثاني نفسها (25-14).

- اليوم انطلاق الجولة الثالثة من دوري الطائرة

- طائرة الأهلي بنغازي تعبر الهلال بثلاثية في الدوري الليبي

وتستمر لقاءات الجولة اليوم الجمعة بمباراتين، إذ يحل الاتحاد ضيفا بقاعة زوارة على نادي الجزيرة، فيما يلتقي الاتحاد المصراتي نظيره الأفريقي بقاعة الإشعاع بزليتن.