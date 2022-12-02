Atwasat

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 ديسمبر 2022, 01:27 مساء
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)
لقطة من مباراة الأخضر والصداقة المذاعة عبر قناة الوسط، 2 ديسمبر 2022. (قناة الوسط)
alwasat radio

انتهت مباراة يلتقي فريقي الصداقة والأخضر، على ملعب شحات، بفوز الصداقة بهدفين مقابل هدف واحد، في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وسعى فريق الصداقة سادس الترتيب العام للفوز الأول أمام فريق الأخضر ثاني الترتيب، إذ حسم الأخضر أربع مواجهات سابقة، فيما ساد التعادل في مباراة واحدة.

ودخل الأخضر المباراة سعيا للعودة إلى سكة الانتصارات، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام النصر، واعتلاء صدارة الجدول، في انتظار نتيجة النصر أمام التعاون في الجولة نفسها.

وانتهت المباراة بفوز الصداقة بهدفين مقابل هدف واحد، ورفع رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الخامس، متساويًا مع فريق التعاون الذي ينتظر مواجهة النصر في نفس الجولة، فيما خسر الأخضر فرصة اعتلاء الصدارة، بعد الخسارة اليوم أمام الصداقة، ليبقى في المركز الثاني مؤقتًا، في انتظار نتيجة مواجهة الأهلي بنغازي وفريق شباب الجبل الأحد المقبل.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- لمشاهدة الشوط الأول عبر صفحة الوسط (فيسبوك).. اضغط هنا

- لمشاهدة الشوط الثاني عبر صفحة الوسط (فيسبوك).. اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - منتخب تونس يفوز على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم

كاركاتير حليم - منتخب تونس يفوز على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة

قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة
قطيع من الأبقار يتصدر نشرات الأخبار في كندا.. ما السر؟

قطيع من الأبقار يتصدر نشرات الأخبار في كندا.. ما السر؟
هتلر يتسبب في تعليق حساب كانييه ويست في «تويتر»

هتلر يتسبب في تعليق حساب كانييه ويست في «تويتر»
الاتحاد الأوروبي يقترب من تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل

الاتحاد الأوروبي يقترب من تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل
رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة

رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة
رئيسة وزراء فنلندا: أوروبا ليست قوية بما يكفي للوقوف أمام روسيا

رئيسة وزراء فنلندا: أوروبا ليست قوية بما يكفي للوقوف أمام روسيا
بايدن «مستعد للتحدث» إلى بوتين «إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب»

بايدن «مستعد للتحدث» إلى بوتين «إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب»
عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة

عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة
في العدد 367: تسريبات عن «حكومة ثالثة».. ونمو متوقع للاقتصاد

في العدد 367: تسريبات عن «حكومة ثالثة».. ونمو متوقع للاقتصاد
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام

الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
حقائق من مواجهة المغرب وكندا

حقائق من مواجهة المغرب وكندا
ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات

ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات
مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة

4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة
الدبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديونا لتونس قبل نهاية 2022

الدبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديونا لتونس قبل نهاية 2022
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الفرعي بمصراتة ينظم دورة حكام سباحة الدرجة الثالثة
الاتحاد الفرعي بمصراتة ينظم دورة حكام سباحة الدرجة الثالثة
تعرف على مواعيد الأسبوع السادس من «دورينا»
تعرف على مواعيد الأسبوع السادس من «دورينا»
اليوم انطلاق الجولة الثالثة من دوري الطائرة
اليوم انطلاق الجولة الثالثة من دوري الطائرة
4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة
4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة
الأولمبي يستضيف السويحلي.. وملعب الجميل يستقبل الأهلي طرابلس أمام المحلة
الأولمبي يستضيف السويحلي.. وملعب الجميل يستقبل الأهلي طرابلس أمام...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر...
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة...
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ......
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات ......
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني قدوتي في الملاعب
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني ......
المزيد
طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي
طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)...
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة...
الأولمبي يستضيف السويحلي.. وملعب الجميل يستقبل الأهلي طرابلس أمام المحلة
الأولمبي يستضيف السويحلي.. وملعب الجميل يستقبل الأهلي طرابلس......
4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة
4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط