انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مباراة يلتقي فريقي الصداقة والأخضر، على ملعب شحات، بفوز الصداقة بهدفين مقابل هدف واحد، في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وسعى فريق الصداقة سادس الترتيب العام للفوز الأول أمام فريق الأخضر ثاني الترتيب، إذ حسم الأخضر أربع مواجهات سابقة، فيما ساد التعادل في مباراة واحدة.

ودخل الأخضر المباراة سعيا للعودة إلى سكة الانتصارات، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام النصر، واعتلاء صدارة الجدول، في انتظار نتيجة النصر أمام التعاون في الجولة نفسها.

وانتهت المباراة بفوز الصداقة بهدفين مقابل هدف واحد، ورفع رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الخامس، متساويًا مع فريق التعاون الذي ينتظر مواجهة النصر في نفس الجولة، فيما خسر الأخضر فرصة اعتلاء الصدارة، بعد الخسارة اليوم أمام الصداقة، ليبقى في المركز الثاني مؤقتًا، في انتظار نتيجة مواجهة الأهلي بنغازي وفريق شباب الجبل الأحد المقبل.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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