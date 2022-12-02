الأولمبي يستضيف السويحلي.. وملعب الجميل يستقبل الأهلي طرابلس أمام المحلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يتواصل دوران عجلة مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم مع كأس العالم المقامة في قطر، وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد العام مواعيد الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستنطلق الجمعة 2 ديسمبر 2022 بأربع مباريات، على ملعب الزاوية الأولمبي يستضيف السويحلي، وعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس يلتقي المحلة، ويستضيف الصداقة على ملعبه فريق الأخضر، وعلى ملعب بنينا ببنغازي النصر يتبارى مع التعاون

السبت 3 ديسمبر، ستقام أربع مباريات أيضاً، الخمس يستضيف الاتحاد المصراتي، ويستضيف أبوسليم على ملعبه فريق المدينة، وعلى ملعب مدينة درنة الصقور يحل ضيفاً على دارنس، وعلى ملعب بنينا الهلال يلتقي التحدي. الأحد 4 ديسمبر، ستقام مبارتان، على ملعب الزاوية أساريا يلتقي الاتحاد، وعلى ملعب البيضاء شباب الجبل يلتقي الأهلي بنغازي، كما حددت أيضا موعد مباراتين مؤجلتين من الأسبوعين الثالث والرابع، ويشهد الثلاثاء 6 ديسمبر، إقامة جولات جديدة فعلى ملعب مصراتة السويحلي يستضيف الأهلي طرابلس، ويحل فريق الصقور الأربعاء 7 ديسمبر ضيفاً على ملعب البيضاء أمام الأخضر.

النصر يتخطى الأخضر في الجولة الخامسة

وشهد الإثنين خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ففي ملعب شيخ الشهداء أُقيمت قمة مباريات الجولة الخامسة والتي جمعت فريق الأخضر وضيفه فريق النصر، وانتهت المباراة بفوز فريق النصر بنتيجة هدف دون رد على فريق الأخضر، وهو فوز ثمين وثلاث نقاط جديدة تضاف إلى رصيد النصر الذي أصبح 11 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بعد تعثر الأهلي بنغازي أمام التعاون، سجل هدف النصر الوحيد بيتر ديبو، أما فريق الأخضر فهذه أول خسارة تلحق بالفريق ورصيده من النقاط 9 في الترتيب الثاني في المجموعة الأولى.

وفي ملعب مدينة الزواية استضاف فريق الأولمبي فريق الأهلي طرابلس، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، جاء هدف الأولمبي من علامة الجزاء وسجله جعفر جبوده، وهدف الأهلي طرابلس سجله علاء القجدار، الأولمبي أصبح أربع نقاط، والأهلي طرابلس سبع نقاط من أربع مباريات. انتهت مباراة المحلة والاتحاد المصراتي على ملعب أبوسليم بالتعادل السلبي دون أهداف ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح المحلة أربع نقاط ولاتحاد المصراتي أربع نقاط أيضا.

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في ملعب الخمس، عمق فريق أبوسليم جراح فريق الخمس، بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين دون رد، سجل هدفي أبوسليم أحمد الهمامي والمعتصم أبوشناف. أبوسليم يواصل تحقيق النتائج الإيجابية، ووصل إلى النقطة 11 خلف المتصدر فريق الاتحاد 15 نقطة ضمن تراتيب المجموعة الثانية، أما فريق الخمس فرصيده نقطة واحدة بعد خمس جولات.

تعادل سلبي يسيطر على مواجهة التحدي والصداقة

وفي ملعب شهداء بنينا انتهت مباراة التحدي وفريق الصداقة بالتعادل السلبي دون أهداف، رصيد التحدي أصبح نقطتين، والصداقة رصيده خمس نقاط، والتقى في ختام الجولة الخامسة الثلاثاء بملعب شيخ الشهداء، دارنس مع شباب الجبل، وفاز فريق دارنس بهدفين مقابل هدف واحد على شباب الجبل، وأقيمت المباراة على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء مع آخر مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليبقى رصيد شباب الجبل عند ثلاث نقاط من خمس مواجهات، بينما رُفِع رصيد فريق دارنس إلى ثماني نقاط من خمس مباريات، الأهداف التي سُجلت 13 أهداف في المجموعتين، وهي أقل نسبة تهديف في الجولة الخامسة.

نتائج المجموعة الأولى

الهلال × الصقور (0-0)

التعاون × الأهلي بنغازي (1-0)

التحدي × الصداقة (0-0)

الأخضر × النصر (0-1)

دارنس × شباب الجبل (2-1).

نتائج المجموعة الثانية

الاتحاد × السويحلي (2-0)

أساريا × المدينة (2-0)

الأهلي طرابلس × الأولمبي (1-1)

أبوسليم × الخمس (2-0)

المحلة × الاتحاد المصراتي (0-0)

ترتيب المجموعة الأولى

النصر 11 نقطة من 5 مباريات، الأخضر 9 نقاط من 4 مباريات، دارنس 8 نقاط من 5 مباريات، التعاون 6 نقاط من 5 مباريات، الصقور 5 نقاط من 4 مباريات، الصداقة 5 نقاط من 4 مباريات، شباب الجبل 3 نقاط من 5 مباريات، الهلال 3 نقاط من 5 مباريات، التحدي نقطتان من 5 مباريات.

ترتيب المجموعة الثانية

الاتحاد 15 نقطة من 5 مباريات، أبوسليم 11 نقطة من 5 مباريات، أساريا 8 نقاط من 5 مباريات، الأهلي طرابلس 7 نقاط من 4 مباريات، السويحلي 7 نقاط من 4 مباريات، المحلة 4 نقاط من 5 مباريات، الأولمبي 4 نقاط من 5 مباريات، المدينة 3 نقاط من 5 مباريات، الاتحاد المصراتي نقطتان من 5 مباريات، الخمس نقطة واحدة من 5 مباريات.