4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق غدا الجمعة، الجولة السادسة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بأربع مباريات في المجموعتين الأولى والثانية.

ويلتقي فريق الصداقة سادس الجدول على ملعبه فريق الأخضر الباحث عن صدارة الترتيب، ويراقب المباراة الحكم فوزي الدالي، فيما يلاقي النصر الطامح للمحافظة على الصدارة فريق التعاون خامس الترتيب، على ملعب شهداء بنينا، ويراقبها نوري العبرة، لحساب المجموعة الأولى من «دورينا».

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ويواجه لحساب المجموعة الثانية فريق الأولمبي سابع الترتيب العام، فريق السويحلي الخامس، على ملعب الزاوية، ويراقب المباراة السنوسي خير، فيما يحل المحلة صاحب المركز السادس في الجدول، ضيفا على الأهلي طرابلس رابع الترتيب، في ملعب الجميل، وبمراقبة حسن المنير.