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تعرف على مواعيد الأسبوع السادس من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 06:54 مساء
تعرف على مواعيد الأسبوع السادس من «دورينا»
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية:الإنترنت)
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى والثانية من الدوري الممتاز الليبي «دورينا».

وتنطلق الجولة يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، بأربع مباريات، اثنتان منها في كل مجموعة، إذ يلتقي الأولمبي مع السويحلي على ملعب الزاوية، فيما يواجه الأهلي طرابلس على ملعب الجميل فريق المحلة، في إطار مباريات المجموعة الثانية، وتنطلق المبارتان في الموعد نفسه، الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا، وذلك حسب ما أعلنته لجنة المسابقات بالاتحاد عبر صفحتها على «فيسبوك».

الأخضر ضيفًا ثقيلًا والنصر لتعزيز الصدارة
ويحل فريق الأخضر ضيفًا ثقيلًا على فريق الصداقة بالمجموعة الأولى في الثالثة ظهرًا، بينما يواجه النصر متصدر المجموعة الأولى فريق التعاون على ملعب شهداء بنينا، في السابعة مساء.

وتقام يوم السبت أربع مواجهات أيضًا، حيث يقابل فريق دارنس على ملعب درنة البلدي نظيره الصقور، في الثالثة ظهرًا، في إطار منافسات المجموعة الأولى، بينما يلاقي الهلال نظيره التحدي على ملعب شهداء بنينا في السابعة مساء.

ويلتقي في المجموعة الثانية أبوسليم على ملعبه فريق المدينة في الثالثة والنصف، بينما يواجه فريق الخمس على ملعبه فريق الاتحاد المصراتي في التوقيت نفسه.

متصدر المجموعة الثانية يواجه أساريا
وتختم مواجهات الأسبوع السادس يوم الأحد 4 ديسمبر 2022، بمواجهتين، إذ يلتقي في المجموعة الأولى فريق شباب الجبل، الأهلي بنغازي في الثالثة ظهرًا، على ملعب شيخ الشهداء، فيما يتواجه فريقا أساريا والاتحاد متصدر المجموعة الثانية على ملعب الزاوية في الثالثة والنصف.

مواعيد الجولة السادسة من الدوري الليبي للمجموعة الأولى، 30 نوفمبر 2022. (الصفحة الرسمية للجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم)
مواعيد الجولة السادسة من الدوري الليبي للمجموعة الأولى، 30 نوفمبر 2022. (الصفحة الرسمية للجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم)
مواعيد الجولة السادسة من الدوري الليبي للمجموعة الثانية، 30 نوفمبر 2022. (الصفحة الرسمية للجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم)
مواعيد الجولة السادسة من الدوري الليبي للمجموعة الثانية، 30 نوفمبر 2022. (الصفحة الرسمية للجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم)
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