Atwasat

الاتحاد الفرعي بمصراتة ينظم دورة حكام سباحة الدرجة الثالثة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 03:15 مساء
الاتحاد الفرعي بمصراتة ينظم دورة حكام سباحة الدرجة الثالثة
منافسات السباحة. (فيسبوك)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الفرعي للسباحة بمصراتة إقامة دورة حكام الدرجة الثالثة تحت إشراف الاتحاد العام للعبة وسط تنظيم الاتحاد الفرعي وباستضافة نادي توباكتس للسباحة والغوص.

- انطلاق دورة اعتماد شهادة مدربي السباحة المستوى الأول (صور)

الدورة تشهد حضور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي العام للسباحة الحكم الدولي عادل امحمد اندار، وستقام الدورة الأسبوع المقبل خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافق 7-8-9 ديسمبر المقبل.

ونوه الاتحاد بأن عملية التسجيل ستكون عبر صفحة الاتحاد الفرعي على «فيسبوك» أو بالحضور إلى مقر الاتحاد الفرعي للسباحة بمصراتة خلال الفترة المسائية أو مقر نادي توباكتس للسباحة والغوص خلال الفترة الصباحية أوالمسائية.

جانب من منافسات السباحة. (فيسبوك)
جانب من منافسات السباحة. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر

الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر
بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال

بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال
كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)

كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون

نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون
مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر

مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا

«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 2 - 1 شباب الجبل
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 2 - 1 شباب الجبل
«بوابة الوسط» تستعرض مستجدات الدوري الليبي الممتاز بالأرقام والأهداف
«بوابة الوسط» تستعرض مستجدات الدوري الليبي الممتاز بالأرقام ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم ...
5000 دينار مجموع جوائز دولية شطرنج مصراتة
5000 دينار مجموع جوائز دولية شطرنج مصراتة
المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم
المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر...
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ......
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات ......
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني قدوتي في الملاعب
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني ......
المزيد
الاتحاد الفرعي بمصراتة ينظم دورة حكام سباحة الدرجة الثالثة
الاتحاد الفرعي بمصراتة ينظم دورة حكام سباحة الدرجة الثالثة...
جلسة انتخابية للاتحاد الدولي للرماية وسط تواجد ليبي قوي
جلسة انتخابية للاتحاد الدولي للرماية وسط تواجد ليبي قوي...
14 مرشحا لعضوية عمومية اللجنة الأولمبية من الخبراء والعنصر النسائي
14 مرشحا لعضوية عمومية اللجنة الأولمبية من الخبراء والعنصر ......
المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم
المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز......
5000 دينار مجموع جوائز دولية شطرنج مصراتة
5000 دينار مجموع جوائز دولية شطرنج مصراتة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط