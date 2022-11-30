الاتحاد الفرعي بمصراتة ينظم دورة حكام سباحة الدرجة الثالثة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن الاتحاد الفرعي للسباحة بمصراتة إقامة دورة حكام الدرجة الثالثة تحت إشراف الاتحاد العام للعبة وسط تنظيم الاتحاد الفرعي وباستضافة نادي توباكتس للسباحة والغوص.

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الدورة تشهد حضور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي العام للسباحة الحكم الدولي عادل امحمد اندار، وستقام الدورة الأسبوع المقبل خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافق 7-8-9 ديسمبر المقبل.

ونوه الاتحاد بأن عملية التسجيل ستكون عبر صفحة الاتحاد الفرعي على «فيسبوك» أو بالحضور إلى مقر الاتحاد الفرعي للسباحة بمصراتة خلال الفترة المسائية أو مقر نادي توباكتس للسباحة والغوص خلال الفترة الصباحية أوالمسائية.

جانب من منافسات السباحة. (فيسبوك)