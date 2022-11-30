المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

قال رئيس لجنة الإشراف على مسابقتي «آمال وأواسط الدوري الممتاز» عن المجموعة الثانية، عبدالمولى المغربي، إن مسابقة «الآمال 17 عامًا» لفرق الدوري الممتاز عن المجموعة الثانية ستنطلق الجمعة 9 ديسمبر المقبل.

وأضاف المغربي، وهو أيضًا رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المنافسات ستقام بمشاركة فرق الاتحاد، والأهلي طرابلس والمدينة والسويحلي والاتحاد المصراتي والخمس وأبوسليم والمحلة والأولمبي وأساريا.

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وفي المرحلة الأولى تتبارى فرق المجموعة فيما بينها من مرحلتين (ذهاب وإياب).

وأكمل المغربي قائلًا: «مباريات الجولة الأولى ستقام جميعها الجمعة 9 ديسمبر المقبل، آمال الأولمبي يستضيف الاتحاد، وأبوسليم يحل ضيفًا على الاتحاد المصراتي، وآمال الأهلي طرابلس يستضيف أساريا، والمدينة يلتقي المحلة، والخمس ضيفًا على السويحلي».