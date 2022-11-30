5000 دينار مجموع جوائز دولية شطرنج مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق بقاعة شركة ليبيا للتأمين بمصراتة في الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر المقبل بطولة مصراتة الدولية تحت تنظيم وإشراف الجمعية الليبية للشطرنج وبرعاية شركة ليبيا للتأمين وشركة الديوانية للاستثمار والخدمات السياحية وبإشراف الاتحاد الليبي للشطرنج.

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البطولة يتابعها إشراف دولي وتقام حسب لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للشطرنج، وستلعب بنظام الشطرنج الكلاسيكي من 9 جولات وبزمن (90 دقيقة +30 ثانية) عن كل نقلة، وجرى تخصيص مبلغ 5000 دينار جوائز للفائزين.

لجنة تنظيم وتحكيم البطولة تضم أحمد شراطة ومصطفى الصالحي ومحمد أبوشعالة وبشير القايد وعبدالرحمن القدار وعلي الشعافي.