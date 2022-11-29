الاتحاد الليبي لكرة القدم يحدد مواعيد مؤجلات الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوع الثالث بالنسبة للمجموعة الأولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للمجموعة الثانية.

ويلتقي فريق الأخضر مع فريق الصقور من المجموعة الأولى الأربعاء 7 ديسمبر المقبل، وفي المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، الأخضر برصيد تسع نقاط أمام الصقور برصيد خمس نقاط.

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ويلتقي أيضا فريق الأهلي طرابلس مع السويحلي في المجموعة الثانية الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بملعب الجميل، الأهلي طرابلس رصيده سبع نقاط والسويحلي بالرصيد نفسه.