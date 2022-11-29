الليبي جمال بنور يقود «الكوكب السعودي» للفوز على الأنوار في دوري الشباب السعودي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

قاد المدرب الليبي جمال بنور فريق الكوكب السعودي «تحت 20 عاما» لصدارة مجموعته، بعد الفوز في الجولة الثامنة أمس الإثنين على فريق الأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دوري الشباب السعودي.

سجل أهداف «الكوكب» اللاعبون حقوى عبدالله ومشاري الشمري ومهند الحربي، وفي بقية النتائج فاز السد على الفرع (1-0) والسلمية على توباد (2-0).

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الترتيب بعد الجولة الثامنة، الكوكب 19، الأنوار 18، السد 15، السلمية 13، الفرع 4، توباد دون نقاط.

مباريات الجولة التاسعة

الإثنين المقبل سيكون الموعد مع مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة، الكوكب المتصدر سيلتقي توباد، والفرع يستضيف الأنوار، والسد يحل ضيفا على السلمية.

فريق شباب الكوكب السعودي. (فيسبوك)

مدرب فريق الكوكب السعودي جمال بنور. (فيسبوك)