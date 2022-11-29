طائرة الأهلي بنغازي تعبر الهلال بثلاثية في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس، الإثنين، بقاعة سليمان الضراط ببنغازي مباراة في الجولة الثانية للدوري الليبي للكرة الطائرة، وجمع الهلال والأهلي بنغازي، وتواصلت لأربعة أشواط تقدم الهلال بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين (26-24).

باقي الأشواط كان التفوق فيها للأهلي بنغازي (25-15، 25-16، 25-16)، ليتفوق الأهلي بنغازي بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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أدار المباراة الحكمان وائل أبوشعالة حكمًا أول، وعصام الفسي حكمًا ثانيًا، والمسجل علي الأوجلي.