انتهت عبر قناة «الوسط»: تعادل سلبي بين التحدي والصداقة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مباراة التحدي والصداقة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة القدم «دورينا».

وارتفع رصيد فريق الصداقة إلى خمسة نقاط، في المركز السابع من جدول الترتيب، فيما بقي التحدي متذيلًا للجدول بعد حصده نقطتين فقط.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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