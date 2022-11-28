انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل الأولمبي والأهلي طرابلس بهدف في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم خلال مباراة بثتها قناة الوسط «WTV» ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

بثت قناة الوسط «WTV» مباراة الأولمبي والأهلي طرابلس التي أقيمت على ملعب مدينة الزاوية، ليرتفع رصيد الأولمبي إلى أربع نقاط والأهلي طرابلس إلى سبع نقاط.

وعلى ملعب بنينا ببنغازي التحدي عاشر المجموعة الأولى بنقطة واحدة يلتقي الصداقة خامس المجموعة بأربع نقاط.

وعلى ملعب البيضاء النصر ثاني المجموعة الأولى بثماني نقاط، يحل ضيفًا على الأخضر متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة تسع نقاط من ثلاث مباريات.