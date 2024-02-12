معكرونة بالدجاج والأناناس

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة المعكرونة بالدجاج والأناناس وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من قطع الدجاج المشوي والأناناس المعلب والمعكرونة المسلوقة مع دريسينغ بالمايونيز وعصير الأناناس. تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام معكرونة مسلوقة.

400 غرام دجاج مقطع ومشوي.

1علبة أناناس مقطع قطع صغيرة.

½ كوب من الجزر المبشور.

¼كوب بصل أخضر.

لتحضير الدرسينغ : ½كوب من عصير الأناناس.

¼ كوب: مايونيز - لبن.

ملعقة كبيرة : خل التفاح - سكر.

طريقة التحضير

- نضع الدجاج المشوي في وعاء ونضيف فوقه الأناناس المقطع والبصل الأخضر والجزر المبشور نقلب ثم نضيف المعكرونة المسلوقة ونقلب المكونات معاً حتى تتجانس ومن ثم في وعاء جانبي نضع المايونيز.

- ونضيف اللبن ونخلط جيداً ثم نضيف الخل والسكر ونقلب حتى تمتزج المكونات جميعها معاً ونحصل على خليط متجانس ثم نسكبه فوق سلطة المعكرونة بالدجاج والأناناس ونقلب، ثم نسكب في طبق التقديم وتقدم باردة.