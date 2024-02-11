«بلوبيري» كيك بالليمون

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر التوت الأزرق (البلوبيري) من الفواكه المغذية والضرورية لتحسين وظائف الجسم، وتنشيط الدورة الدموية، لذا يستخدم في تحضير أصناف مختلفة من الحلوى. نقدِّم إليكِ اليوم منها طريقة تحضير كعكة التوت الشهية، لتعديها في مطبخكِ بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

كوب من الزبد

كوبان من الدقيق

كوب ونصف من السكر

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

بيضتان

3 ملاعق صغيرة من البيكينغ باودر

كوبان من الحليب

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من برش الليمون

كوب من حبوب البلوبيري.

طريقة التحضير

- في وعاء كبير الحجم، اخلطي الزبد مع السكر والبيض وعصير الليمون والفانيليا، واخفقيها على سرعة عالية بالخلاط الكهربائي.

- اضيفي الدقيق والبيكينغ باودر تدريجيًّا مع الاستمرار في التقليب يدويًّا.

- ضعي الحليب أيضًا بالتدرج مع التحريك المستمر إلى أن تتجانس المكونات فيما بينها.

- اضيفي لاحقًا برش الليمون مع البلوبيري، وقلّبيها جيداً بواسطة الخلاط اليدوي.

- في قالب الكيك المدهون بالقليل من الزبد، صبي المزيج بالكامل، وادخليه الفرن على حرارة متوسطة.

- اتركيه حتى ينضج تماما، وقدميه لأسرتك باردًا مع الشاي أو القهوة.