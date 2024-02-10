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بطاطا بالليمون والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 01:00 مساء
بطاطا بالليمون والمعدنوس
حضري مكعبات البطاطا الشهية بخلطة المعدنوس والثوم والليمون (أرشيفية: الإنترنت)
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بطاطا مشوية بالمعدنوس والأعشاب والليمون من المقبلات التي يمكن تحضيرها مع الوجبات الرئيسية أو كسناك سريع للتسلية مساء، فمذاق التتبيلة رائع والقرمشة لذيذة للغاية، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
حبتا بطاطا كبيرة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بيكينغ صودا
عصير ليمون
¼ كوب زيت زيتون
3 سيقان من إكليل جبل طازج مفروم ناعم
3 فصوص ثوم مهروس
ملعقتان كبيرتان معدنوس مفروم

طريقة التحضير
- نجهز البطاطا ونقطعها مكعبات، ثم نغلي ماء، ونضع فيه الملح والبيكينغ باودر، ثم نضيف البطاطس.

- نسلق البطاطا نحو عشر دقائق حتى تصبح طرية، ونصفيها جيدا.

- نضع زيت الزيتون في مقلاة، ونضيف إكليل الجبل والثوم، ونحرك حتى يصبح لونه بنيا.

- نصفي الزيت من الثوم وإكليل الجبل، ونحتفظ بها جانبا، لتتبيل البطاطا.

- نضع البطاطا فوق الزيت، ونحرك جيدا حتى تمتصه تماما، ثم نضيف عصير الليمون، ونقلب مرة أخرى.

- نضع ورق زبدة على صينية الفرن، ونضع البطاطا فيها، ثم نضع الصينية بالفرن على حرارة 200 لنحو 20 دقيقة، ونقلبها من حين إلى آخر.

- نضع البطاطا في وعاء، ونضيف عليها الثوم وإكليل الجبل والمعدنوس، ونحرك جيدا.

- نضع البطاطا المشوية في طبق التقديم.

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