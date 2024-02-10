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كالزوني فاهيتا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 10:08 صباحا
كالزوني فاهيتا
حضري الكالزوني الشهية بحشوة فاهيتا الدجاج اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة (أرشيفية: الإنترنت)
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الكالزوني من المعجنات الشهية التي يقبل عليها الجميع، وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة. نقدم لكي اليوم خطواتها بحشوة الفاهيتا دجاج. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

مكونات عجينة الدقائق العشر:
5 أكواب دقيق
ربع كوب حليب بودرة
ملعقتان كبيرتان خميرة
ملعقتان كبيرتان سكر
كوبا ماء دافئ

للحشوة:
700 غرام دجاج مقطع شرائح طولية
حبتا بصل مقطعتان شرائح
حبة فلفل مقطعة شرائح: حمراء - خضراء - صفراء
¾ كوب فطر مقطع
½ كوب ميكس جبنة موتزاريلا وشيدر
3 ملاعق كبيرة زيت نباتي
½ ملعقة كبيرة: ثوم بودرة - بصل بودرة - بابريكا - ملح
ملعقة صغيرة: صلصة حارة - فلفل أسود - كمون - فلفل أحمر حار - أوريغانو

طريقة التحضير
للعجينة:
- تعجن المكونات جيدا، ثم تترك لتخمر

للحشوة:
- نضع الزيت النباتي في مقلاة، ونضيف عليه البصل، ونقلب خمس دقائق، ثم نضيف الدجاج المقطع والبهارات ونقلب، ونترك الدجاج يتحمر 15 دقائق.

- نضيف الفلفل الملون والفطر ونقلب، ونترك المكونات تنضج معا 10 دقائق حتى تجف الماء.

- نسكب المكونات في وعاء، ونتركها جانبا، ثم تفرد العجينة في صينية، وتوضع عليها الحشوة، وترش عليها الشيدر، ثم تدهن بالبيض، وترش الموتزاريلا على الوجه، ثم تدخل الفرن حتى تنضج، وتصبح جاهزة للتقديم.

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