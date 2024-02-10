كيكة الثلج

القاهرة - بوابة الوسط

كيكة الثلج وصفة لذيذة تحضر بطريقة تحضير الكيك العادي نفسها، لكن مع حشوة من الكريمة والفراولة، وتسقية بماء جوز الهند المحلى بالسكر، ومزينة بجوز الهند والفراولة. تعرفي على الطريقة معنا، وأعديها بنفسك، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

1.5 كوب: دقيق - كريمة شانتيه

كوب سكر

¼ كوب زيت نباتي

5 بيضات

ملعقة كبيرة بيكينغ باودر

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

للتغطية:

كوبا جوز الهند المبشور

1.5 كوب: سكر - ماء

طريقة التحضير

- نخلط كل المقادير الخاصة بالتغطية معاً، وتترك ليلة كاملة، ثم نرفعها على نار متوسطة.

- بعد الغليان، نتركها دقيقتين، ثم نرفعها عن النار، ونصفي جوز الهند من الماء، لاستخدامه في التزيين، وماء جوز الهند لنسقي به الكيك.

- نحضر الكيك بوضع البيض والفانيليا في وعاء، ونضيف إليهما السكر والزيت، ونخفق بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات.

- نضيف الطحين بالتدريج مع التحريك، ثم نضيف البيكينغ باودر ونخلط.

- نسكب الخليط في قالب الكيك بعد دهنه بالزبدة ورش القليل من الدقيق، ثم ندخله في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركه 40 دقيقة حتى ينضج تماما.

- نخرجه ونتركه يبرد، ثم نقسم الكيك إلى ثلاث شرائح عرضية، ونسقيها بماء جوز الهند، ثم نوزع الكريمة وقطع الفراولة بين شرائح الكيك، ثم تُغلف بالكريمة من جميع الجهات، ونزينها بجوز الهند المنقوع والمصفى مع الفراولة، ونضعها في الثلاجة ساعتين قبل التقديم.