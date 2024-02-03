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فطائر البوتشا التركية بحشوة الجبن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 10:45 صباحا
فطائر البوتشا التركية بحشوة الجبن
فطائر البوتشا التركية بحشوة الجبن وصفة معجنات مميزة تحضر من الدقيق والزبدة (أرشيفية: الإنترنت)
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فطائر البوتشا التركية بحشوة الجبن وصفة معجنات مميزة تحضر من الدقيق والزبدة والخميرة والسكر، حيث تُشكل العجينة وتحشى بالجبنة وتغلف بالسمسم. تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام دقيق.
250 غرام زبدة مذابة.
كوب ماء دافئ.
¾ كوب: ىسمسم محمص - ميكس جبنة الموتزاريلا والشيدر.
بيضة كبيرة.
2 ملعقة كبيرة سكر.
ملعقة كبيرة خميرة فورية.
ملعقة صغيرة خل.
½ ملعقة صغيرة: ملح - فانيليا.

طريقة التحضير
- نضع الدقيق في وعاء ونضيف الملح ونقلب ثم في وعاء آخر نضع الزبدة المذابة ونضيف السكر والخميرة الفورية والماء وبياض البيضة ورشة من الفانيليا ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس ثم نضيف الدقيق بالتدريج مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متجانسة قابلة للتشكيل نغطيها بالنايلون ونتركها ترتاح لمدة ساعة ثم نقوم بتشكيلها 12 كرة متساوية في القياس نقوم بفرد كل كرة باليد ثم نضيف الجبنة في الوسط ونغلقها جيداً ونشكلها بشكل بيضوي، ثم نخفق صفار البيضة مع رشة فانيليا وملعقة صغيرة من الخل وندهن الوجه ثم نغلفه بالسمسم ونوزع الفطائر المحضرة.

- في صينية مغلفة بورق الزبدة ونتركها ترتاح لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها ومن ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتتحمر نسكب في طبق التقديم.

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